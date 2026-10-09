Президент Мексики поручила проверить видео с мексиканскими наёмниками ВСУ

Власти Мексики начали проверку видеозаписей с предполагаемыми мексиканскими наёмниками, участвующими в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила на ежедневной пресс-конференции, пояснив, что расследованием занимается Кабинет безопасности.

Поводом стали распространившиеся в соцсетях ролики, на которых люди в военной форме упоминают мексиканские наркокартели. В частности, звучат названия картеля «Новое поколение Халиско» и группировки «Ла Чаписа», связанной с картелем Синалоа.

Шейнбаум пояснила, что специалисты прежде всего пытаются выяснить, настоящие ли это кадры. Если участие мексиканцев подтвердится, властям предстоит установить, каким образом они оказались в зоне конфликта.

Президент допустила, что предполагаемые участники боевых действий могли быть завербованы частными компаниями либо вооружёнными силами одного из государств.

Отдельно Шейнбаум прокомментировала возможность обращения к украинским властям. По её словам, Мехико пока не связывался с Киевом по этому вопросу, однако при необходимости контакты организуют через Министерство иностранных дел.

Позднее министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуч сообщил, что ведомство не располагает свидетельствами участия бывших мексиканских военнослужащих в подготовке или боевых действиях на Украине. По его словам, имеющаяся информация касается выходцев из Колумбии.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении мексиканского подразделения Miquiztli Force в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Согласно опубликованным тогда сведениям, группа иностранных бойцов участвовала в боевых действиях на стороне Украины. При этом нынешнее расследование мексиканских властей не устанавливает связи между этим подразделением и людьми на новых видеозаписях.