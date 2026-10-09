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Опубликовано 9 октября, 10:13

Президент Мексики поручила проверить видео с мексиканскими наёмниками ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти Мексики начали проверку видеозаписей с предполагаемыми мексиканскими наёмниками, участвующими в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила на ежедневной пресс-конференции, пояснив, что расследованием занимается Кабинет безопасности.

Поводом стали распространившиеся в соцсетях ролики, на которых люди в военной форме упоминают мексиканские наркокартели. В частности, звучат названия картеля «Новое поколение Халиско» и группировки «Ла Чаписа», связанной с картелем Синалоа.

Шейнбаум пояснила, что специалисты прежде всего пытаются выяснить, настоящие ли это кадры. Если участие мексиканцев подтвердится, властям предстоит установить, каким образом они оказались в зоне конфликта.

Президент допустила, что предполагаемые участники боевых действий могли быть завербованы частными компаниями либо вооружёнными силами одного из государств.

Отдельно Шейнбаум прокомментировала возможность обращения к украинским властям. По её словам, Мехико пока не связывался с Киевом по этому вопросу, однако при необходимости контакты организуют через Министерство иностранных дел.

Позднее министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуч сообщил, что ведомство не располагает свидетельствами участия бывших мексиканских военнослужащих в подготовке или боевых действиях на Украине. По его словам, имеющаяся информация касается выходцев из Колумбии.

Под Харьковом уничтожили базу колумбийских наёмников ВСУ
Под Харьковом уничтожили базу колумбийских наёмников ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о появлении мексиканского подразделения Miquiztli Force в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Согласно опубликованным тогда сведениям, группа иностранных бойцов участвовала в боевых действиях на стороне Украины. При этом нынешнее расследование мексиканских властей не устанавливает связи между этим подразделением и людьми на новых видеозаписях.

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Юрий Лысенко
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