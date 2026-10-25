Президент Монголии восхитился Минском и сравнил его с раем на земле

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сравнил Минск с раем на земле, признавшись в особой симпатии к белорусской столице. Своими впечатлениями он поделился с Александром Лукашенко во время неформальной встречи, передаёт БелТА.

«Мы осуществляем различные государственные визиты в другие страны, но посетить Беларусь и ознакомиться с Минском — совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле. Здесь климат, природа очень замечательные. Очень понравилась ваша страна, в том числе столица Минск и инфраструктура», — сказал он.

Монгольский лидер прибыл в Белоруссию 24 октября с трёхдневным официальным визитом. Уже на следующий день он встретился с Лукашенко в неформальной обстановке и поделился впечатлениями от поездки. Основная часть переговоров между главами государств запланирована на понедельник, 26 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко назначил Михаила Орду послом Белоруссии в Монголии. Соответствующий указ белорусский президент подписал 9 апреля 2026 года. Глава государства признался, что его удивило согласие дипломата занять эту должность, однако затем выяснилось, что Орда хорошо знаком с Монголией и готов работать на результат. Лукашенко также отметил высокий уровень отношений между Минском и Улан-Батором. Отдельно он положительно охарактеризовал президента Ухнаагийна Хурэлсуха, назвав его открытым, хорошим и толковым человеком. При этом белорусский лидер подчеркнул необходимость активнее развивать практическое сотрудничество с монгольской стороной.