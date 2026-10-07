В Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы РБ.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся только что», — говорится в сообщении от 12:12 7 октября.

Подробности беседы не приводятся. Ранее в Кремле анонсировали ряд международных телефонных разговоров Путина в среду.

Также Life.ru сообщал, что Лукашенко уже поздравил Путина с днём рождения и отметил его решительность. По словам белорусского лидера, патриотизм, стратегическое видение и решительность российского лидера способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан и продолжению курса РФ на суверенное развитие.