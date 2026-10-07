В Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
«Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы РБ.
«Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся только что», — говорится в сообщении от 12:12 7 октября.
Подробности беседы не приводятся. Ранее в Кремле анонсировали ряд международных телефонных разговоров Путина в среду.
Также Life.ru сообщал, что Лукашенко уже поздравил Путина с днём рождения и отметил его решительность. По словам белорусского лидера, патриотизм, стратегическое видение и решительность российского лидера способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан и продолжению курса РФ на суверенное развитие.
Напомним, президент России сегодня празднует день рождения — Владимиру Путину исполнилось 74 года. Ранее лидера РФ поздравил глава КНДР Ким Чен Ын.