Президент Таджикистана получил чёрный пояс по тхэквондо

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону присвоили почётный девятый дан по тхэквондо. Церемония прошла 17 сентября в штаб-квартире Всемирной федерации тхэквондо (WT) в Сеуле во время официального визита таджикского лидера в Южную Корею.

Рахмону вручили чёрный пояс и облачили его в традиционную форму для занятий тхэквондо. Перед церемонией спортсмены также показали главе Таджикистана показательную программу.

Решение о присвоении почётного девятого дана принял совет Всемирной федерации тхэквондо. Рахмон поблагодарил руководство WT за оказанную честь и отметил, что этот олимпийский вид спорта объединяет философию здорового образа жизни с духовными и культурными ценностями.

Ранее Life.ru рассказывал, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил чёрный пояс девятого дана по тхэквондо. После вручения он с первого удара разбил подписанную им доску.