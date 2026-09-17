Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 08:34

Президент Таджикистана получил чёрный пояс по тхэквондо

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону присвоили почётный девятый дан по тхэквондо. Церемония прошла 17 сентября в штаб-квартире Всемирной федерации тхэквондо (WT) в Сеуле во время официального визита таджикского лидера в Южную Корею.

Рахмону вручили чёрный пояс и облачили его в традиционную форму для занятий тхэквондо. Перед церемонией спортсмены также показали главе Таджикистана показательную программу.

Решение о присвоении почётного девятого дана принял совет Всемирной федерации тхэквондо. Рахмон поблагодарил руководство WT за оказанную честь и отметил, что этот олимпийский вид спорта объединяет философию здорового образа жизни с духовными и культурными ценностями.

На родине тхэквондо не затерялись: Россияне завоевали три медали на турнире в Корее
На родине тхэквондо не затерялись: Россияне завоевали три медали на турнире в Корее

Ранее Life.ru рассказывал, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил чёрный пояс девятого дана по тхэквондо. После вручения он с первого удара разбил подписанную им доску.

Больше новостей о соревнованиях, спортсменах и рекордах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • тхэквондо
  • Таджикистан
  • Эмомали Рахмон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar