Президент ЦАР Туадера назвал помощь России решающей в борьбе с боевиками

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с вооружёнными группировками. По его словам, именно поддержка российских специалистов сыграла решающую роль в отражении попытки боевиков захватить столицу страны Банги в конце 2020 — начале 2021 года.

«В конце 2020 и начале 2021 года вооружённые группировки пытались захватить нашу столицу и поменять конституционный порядок», — напомнил Туадера.

Глава государства подчеркнул, что в тот период Центральноафриканская Республика столкнулась с серьёзной угрозой своей безопасности. Вооружённые формирования пытались установить контроль над столицей и изменить существующий государственный строй.

«И я хотел бы отдать должное тем специалистам [из России], чья помощь стала определяющей в этой борьбе», — заявил президент ЦАР.