Президент ЦАР Туадера назвал помощь России решающей в борьбе с боевиками
Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с вооружёнными группировками. По его словам, именно поддержка российских специалистов сыграла решающую роль в отражении попытки боевиков захватить столицу страны Банги в конце 2020 — начале 2021 года.
«В конце 2020 и начале 2021 года вооружённые группировки пытались захватить нашу столицу и поменять конституционный порядок», — напомнил Туадера.
Глава государства подчеркнул, что в тот период Центральноафриканская Республика столкнулась с серьёзной угрозой своей безопасности. Вооружённые формирования пытались установить контроль над столицей и изменить существующий государственный строй.
«И я хотел бы отдать должное тем специалистам [из России], чья помощь стала определяющей в этой борьбе», — заявил президент ЦАР.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать помогать африканским государствам в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. На встрече с представителями региональных организаций Африки российский лидер подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству в вопросах обеспечения безопасности, урегулирования конфликтов и предотвращения кризисов.
Больше новостей о международном сотрудничестве и отношениях России с африканскими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.