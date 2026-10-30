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Регион
Опубликовано 30 октября, 19:40

Президент ЦАР Туадера назвал помощь России решающей в борьбе с боевиками

Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с вооружёнными группировками. По его словам, именно поддержка российских специалистов сыграла решающую роль в отражении попытки боевиков захватить столицу страны Банги в конце 2020 — начале 2021 года.

«В конце 2020 и начале 2021 года вооружённые группировки пытались захватить нашу столицу и поменять конституционный порядок», — напомнил Туадера.

Глава государства подчеркнул, что в тот период Центральноафриканская Республика столкнулась с серьёзной угрозой своей безопасности. Вооружённые формирования пытались установить контроль над столицей и изменить существующий государственный строй.

«И я хотел бы отдать должное тем специалистам [из России], чья помощь стала определяющей в этой борьбе», — заявил президент ЦАР.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать помогать африканским государствам в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. На встрече с представителями региональных организаций Африки российский лидер подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству в вопросах обеспечения безопасности, урегулирования конфликтов и предотвращения кризисов.

Больше новостей о международном сотрудничестве и отношениях России с африканскими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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