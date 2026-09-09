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Опубликовано 9 сентября, 13:13

Президент Вьетнама поблагодарил Путина за радушный приём в Москве

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент Вьетнама То Лам поблагодарил Владимира Путина за тёплый и радушный приём в России. Слова благодарности он произнёс во время переговоров с российским лидером в Кремле.

То Лам отдельно отметил внимание и поддержку со стороны России, а также содействие развитию международного сотрудничества. Он поблагодарил за отношение к вьетнамской делегации, ему лично и его супруге.

«Благодарю за оказанный вьетнамской делегации, мне лично и моей супруге тёплый и радушный приём», — сказал президент Вьетнама.

Кроме того, То Лам выразил признательность Путину за поздравления и дружеские слова по случаю 81-й годовщины независимости республики.

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Ранее Life.ru сообщал о прибытии То Лама в Россию с государственным визитом. В Москву вьетнамский лидер приехал вместе с супругой Нго Фыонг Ли и делегацией, а переговоры с Владимиром Путиным были запланированы на 9 сентября.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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