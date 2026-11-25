Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса добился отмены заключения парламентской экспертной комиссии, которое открыло путь к процедуре его импичмента. Высокий суд провинции Западный Кейп признал выводы экспертов незаконными. Решение было принято единогласно, сообщает Reuters.

Судья Нолвази Мабиндла-Боквана заявила, что комиссия принципиально неверно истолковала свои полномочия. В результате её выводы, опубликованные в 2022 году, были признаны незаконными и отменены.

Разбирательство связано с кражей иностранной валюты с частной фермы Рамапосы «Фала-Фала» в феврале 2020 года. Тогда злоумышленники похитили около 580 тысяч долларов, спрятанных в диване на территории хозяйства. История получила широкий общественный резонанс и стала причиной политического скандала.

В ноябре 2022 года независимая комиссия под руководством бывшего председателя Конституционного суда Сандиле Нгкобо пришла к выводу, что существуют первоначальные доказательства возможных серьёзных нарушений президентом конституции и законодательства. Заключение позволило парламенту рассмотреть вопрос о запуске процедуры импичмента.