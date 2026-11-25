Президент ЮАР вышел победителем из громкого скандала — суд отменил заключение об импичменте
Суд в ЮАР отменил заключение, ставшее основанием для импичмента Рамапосы
Сирил Рамапоса. Обложка © ТАСС / Jae C. Hong / AP
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса добился отмены заключения парламентской экспертной комиссии, которое открыло путь к процедуре его импичмента. Высокий суд провинции Западный Кейп признал выводы экспертов незаконными. Решение было принято единогласно, сообщает Reuters.
Судья Нолвази Мабиндла-Боквана заявила, что комиссия принципиально неверно истолковала свои полномочия. В результате её выводы, опубликованные в 2022 году, были признаны незаконными и отменены.
Разбирательство связано с кражей иностранной валюты с частной фермы Рамапосы «Фала-Фала» в феврале 2020 года. Тогда злоумышленники похитили около 580 тысяч долларов, спрятанных в диване на территории хозяйства. История получила широкий общественный резонанс и стала причиной политического скандала.
В ноябре 2022 года независимая комиссия под руководством бывшего председателя Конституционного суда Сандиле Нгкобо пришла к выводу, что существуют первоначальные доказательства возможных серьёзных нарушений президентом конституции и законодательства. Заключение позволило парламенту рассмотреть вопрос о запуске процедуры импичмента.
Ранее сообщалось, что оппозиционные партии Южно-Африканской Республики внесли в парламент резолюцию о вотуме недоверия президенту Сирилу Рамафосе. Инициаторами выступили партия «Умконто ве сизве» под руководством экс-президента Джейкоба Зумы и «Движение за африканское преобразование». Поводом послужило решение Конституционного суда возобновить рассмотрение импичмента по делу о краже средств в поместье «Фала-фала». Оппозиционеры считают, что президент утратил легитимность.