Президент ЮАР заболел после возвращения с саммита БРИКС в Индии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно прекратил участие в публичных мероприятиях из-за болезни после возвращения с саммита БРИКС в Индии. Врачи рекомендовали ему отдых и восстановление, сообщила канцелярия главы государства.

На запланированных мероприятиях Рамафосу по возможности будут представлять профильные министры. Характер заболевания и сроки возвращения президента к публичной работе в сообщении не раскрываются.

При этом Рамафоса продолжает дистанционно следить за деятельностью правительства. Как рассказал Daily Sun его представитель Винсент Магвенья, после поездки президент плохо себя чувствовал, но сохраняет хорошее расположение духа.

Одновременно по рекомендации врачей от публичных мероприятий освобождён вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Политик сообщил, что восстанавливается после небольшой хирургической операции и продолжит отдыхать, пока набирается сил.

Рамафоса вернулся из Индии в понедельник, 14 сентября. Саммит БРИКС проходил в Нью-Дели 12–13 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия поддержала стремление Кубы стать полноценным участником БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом уточнил, что конкретные кандидатуры на расширение объединения пока не обсуждались. С 1 января 2025 года Куба имеет статус страны-партнёра БРИКС, который позволяет участвовать в отдельных мероприятиях, но не равнозначен полноправному членству.