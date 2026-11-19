Президент Южной Кореи сам подошёл пожать руку Путину
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сам подошёл поприветствовать российского лидера Владимира Путина и обменялся с ним крепким рукопожатием на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это произошло перед общей фотографией участников форума.
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мён. Фото © Life.ru
Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином направился к подиуму, где собрались лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Там российский президент поздоровался с американским коллегой Дональдом Трампом и ответил на приветствие главы Южной Кореи.
Инициатива рукопожатия с российским лидером исходила от Ли Чжэ Мёна.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Дональд Трамп во второй день саммита АТЭС вновь пожали друг другу руки. Накануне лидеры уже встречались на полях саммита. Перед церемонией совместного фотографирования они пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.