Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сам подошёл поприветствовать российского лидера Владимира Путина и обменялся с ним крепким рукопожатием на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это произошло перед общей фотографией участников форума.

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мён. Фото © Life.ru

Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином направился к подиуму, где собрались лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Там российский президент поздоровался с американским коллегой Дональдом Трампом и ответил на приветствие главы Южной Кореи.

Инициатива рукопожатия с российским лидером исходила от Ли Чжэ Мёна.