Президенту корпорации «Синергия» Вадиму Лобову может грозить уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители проверяют его возможную причастность к нескольким эпизодам хищений в особо крупном размере, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, поводом для проверки стали документы, изъятые во время обысков в университете. В них якобы обнаружили сведения, указывающие на возможную причастность руководителя корпорации к мошенническим схемам.

Отдельное внимание следователей привлекла организация образовательного процесса. Речь идёт о предполагаемой системе фиктивного обучения: возможности проходить программы дистанционно без экзаменов и промежуточных проверок, получать документы об обучении без фактического освоения программ, а также о привлечении преподавателей без необходимой квалификации.

Теперь правоохранители намерены изучить государственные контракты, гранты и субсидии, которые получала «Синергия» в последние годы. Также предстоит установить, какую роль в возможных нарушениях мог играть Лобов.

Журналисты Mash попытались связаться с бизнесменом и его командой, однако ответа на звонки и сообщения не получили.

Обыски в помещениях «Синергии» прошли 9 ноября по 19 адресам в Москве и Московской области. Тогда задержали проректора по региональному развитию Михаила Ерофеева. Его заподозрили в мошенничестве при исполнении государственных контрактов, а позднее суд отправил его под домашний арест.