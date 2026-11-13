Проректору университета «Синергия» по региональному развитию Михаилу Ерофееву назначили домашний арест по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств. Сам руководитель назвал уголовное преследование «абсолютным беспределом» и отверг претензии следствия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В разговоре с журналистами Ерофеев охарактеризовал предъявленные ему претензии как «необоснованные выводы на основании непонятной экспертизы». По его словам, образовательный проект, ставший поводом для расследования, был полностью реализован и принёс пользу государству.

«Контракт исполнен, на нем обучились больше 140 тыс. человек по всей России — это чиновники разных уровней, которые работают с молодежью. Проект очень важен для государства профилактикой негативных социальных явлений в молодежной среде», — заявил проректор.

Адвокаты Ерофеева также считают действия следствия незаконными. Защита оспаривает как само задержание, так и требование отправить проректора в СИЗО. При этом юристы положительно оценили решение суда, который прислушался к их доводам и избрал более мягкую меру пресечения. Однако обжаловать постановление они всё равно намерены.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании Михаила Ерофеева и обысках в университете «Синергия». Следственные действия прошли 9 ноября в Москве и Подмосковье в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации SHOT, претензии правоохранителей связаны с государственным контрактом на 31,5 миллиона рублей, выделенных на создание образовательного онлайн-курса повышения квалификации.