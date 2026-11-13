Университет «Синергия» продолжает работу в штатном режиме и оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании обстоятельств исполнения государственных контрактов с Росмолодёжью. При этом уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении вуза или его сотрудников. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе университета.

«На текущий момент «Синергия» работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие. При этом уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников. Обвинения никому из сотрудников не предъявлены», — подчеркнули в вузе.

В университете уточнили, что следственные действия касаются двух государственных контрактов с Росмолодёжью, заключённых в 2023 и 2024 годах. По утверждению представителей «Синергии», оба договора были получены по итогам конкурентных процедур, а предусмотренные ими работы полностью выполнены в установленные сроки.

В вузе также сообщили, что результаты работ прошли экспертизу заказчика и были официально приняты. Разработанные в рамках контрактов образовательные программы, как утверждается, продолжили действовать после завершения работ.

По данным университета, обучение по этим программам завершили более 50 тысяч человек, из которых свыше 36 тысяч получили удостоверения о повышении квалификации.

«Университет не допускал нарушений законодательства ни при заключении, ни при исполнении контрактов и уверен, что объективное расследование это подтвердит», — заявили представители «Синергии».