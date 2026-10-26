При атаке дронов ВСУ на Мелитополь пострадали двое детей и мужчина

Двое детей и мужчина пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Мелитополь в ночь на 26 октября. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, под удар попали частные домовладения и другие гражданские объекты.

Пострадавшие дети — 2015 и 2016 годов рождения. Третий пострадавший — мужчина 1961 года рождения. Всем троим оказывают медицинскую помощь.

Балицкий возложил ответственность за налёт на Вооружённые силы Украины. Произошедшее он назвал военным преступлением.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на рейсовый автобус Москва — Мелитополь. Инцидент произошёл 25 октября. По словам Балицкого, в салоне находились восемь человек, включая двух водителей. Пострадали трое: один водитель получил тяжёлые ранения, второй водитель и пассажир — травмы средней степени тяжести. Всех доставили в больницу.