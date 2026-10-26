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Опубликовано 26 октября, 09:02

При атаке дронов ВСУ на Мелитополь пострадали двое детей и мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое детей и мужчина пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Мелитополь в ночь на 26 октября. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, под удар попали частные домовладения и другие гражданские объекты.

Пострадавшие дети — 2015 и 2016 годов рождения. Третий пострадавший — мужчина 1961 года рождения. Всем троим оказывают медицинскую помощь.

Балицкий возложил ответственность за налёт на Вооружённые силы Украины. Произошедшее он назвал военным преступлением.

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Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на рейсовый автобус Москва — Мелитополь. Инцидент произошёл 25 октября. По словам Балицкого, в салоне находились восемь человек, включая двух водителей. Пострадали трое: один водитель получил тяжёлые ранения, второй водитель и пассажир — травмы средней степени тяжести. Всех доставили в больницу.

Больше новостей об атаках беспилотников, происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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