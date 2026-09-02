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Опубликовано 2 сентября, 13:19

При атаке на супертанкер Sidr в Ормузском проливе погибли два моряка

Обложка © ТАСС / STRINGER

Обложка © ТАСС / STRINGER

Трагедией завершился инцидент с саудовским супертанкером Sidr в Ормузском проливе. Два филиппинских члена экипажа погибли во время прохода судна у берегов Омана. Об этом сообщила пресс-служба компании Bahri.

«Компания Bahri с глубокой скорбью и сожалением подтверждает гибель двух филиппинских членов экипажа в результате этого происшествия», — говорится в сообщении.

Связь с супертанкером Bahri продолжает поддерживаться. Параллельно компания координирует действия с соответствующими органами власти и следит за дальнейшим развитием ситуации.

КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива судно получило три попадания неизвестных снарядов. Местом происшествия стал участок примерно в 17 морских милях, или около 31,5 километра, восточнее города Хасаб.

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Милена Скрипальщикова
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