При атаке на супертанкер Sidr в Ормузском проливе погибли два моряка

Трагедией завершился инцидент с саудовским супертанкером Sidr в Ормузском проливе. Два филиппинских члена экипажа погибли во время прохода судна у берегов Омана. Об этом сообщила пресс-служба компании Bahri.

«Компания Bahri с глубокой скорбью и сожалением подтверждает гибель двух филиппинских членов экипажа в результате этого происшествия», — говорится в сообщении.

Связь с супертанкером Bahri продолжает поддерживаться. Параллельно компания координирует действия с соответствующими органами власти и следит за дальнейшим развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива судно получило три попадания неизвестных снарядов. Местом происшествия стал участок примерно в 17 морских милях, или около 31,5 километра, восточнее города Хасаб.