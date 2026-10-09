При атаке ВСУ на гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста (МККК) под Донецком 6 октября никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в московском представительстве организации.

При этом удар серьёзно ограничил возможности оказания помощи людям, пострадавшим от вооружённого конфликта, подчеркнули в комитете.

Ранее МККК подтвердил серьёзное повреждение грузовика, находившегося на стоянке рядом с одним из складов в Донецке. И транспорт, и здание были обозначены защитными эмблемами Красного Креста.

В организации напомнили, что такие объекты необходимы для хранения и доставки продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Международное гуманитарное право требует обеспечивать защиту сотрудников, имущества и автомобилей, используемых для оказания помощи населению.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на склад Красного Креста в Донецке. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, повреждения получили три грузовых автомобиля, а часть строительных материалов, предназначенных для восстановления гражданских зданий Донбасса, была уничтожена. Дипломат подчеркнул, что украинскую сторону заранее уведомили о расположении объекта и его гуманитарном назначении. Помимо стройматериалов, там находились продукты питания и медицинские товары. Мирошник назвал произошедшее преднамеренным ударом и призвал государства, поддерживающие деятельность МККК, дать оценку действиям Киева