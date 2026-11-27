При крушении панамского контейнеровоза Halima у берегов Кубы один член экипажа погиб, ещё 12 удалось спасти. Судьба трёх моряков остаётся неизвестной — их продолжают искать. Об этом сообщила Морская администрация Кубы.

«На данный момент спасены 13 членов экипажа, один из них погиб, поиски ещё троих продолжаются», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном кубинской газетой Granma.

Таким образом, из 16 находившихся на борту моряков 12 выжили, тело одного погибшего обнаружено. Спасённым оказывают медицинскую помощь и предоставляют всё необходимое в соответствии с установленными протоколами.

Для расследования причин крушения и координации поисково-спасательных работ создана межведомственная правительственная комиссия. Она взаимодействует с судовладельцами.

Напомним, ранее Life.ru писал о крушении контейнерного судна под флагом Панамы у берегов Кубы. На борту находились 16 человек — граждане Египта и Индонезии. Происшествие случилось ранним утром примерно в трёх морских милях к северу от бухты Кабаньяс в провинции Артемиса, расположенной к западу от Гаваны. Судно эксплуатировала компания Sidra Line.