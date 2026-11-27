Контейнерное судно Halima под флагом Панамы потерпело крушение у побережья Кубы. На борту находились 16 человек — граждане Египта и Индонезии. Об этом 26 ноября сообщил кубинский портал Cubadebate в своём Telegram-канале.

По информации издания, происшествие случилось ранним утром примерно в трёх морских милях к северу от бухты Кабаньяс в провинции Артемиса, расположенной к западу от Гаваны. Судно эксплуатировала компания Sidra Line.

На борту находились 208 контейнеров. Другие подробности произошедшего, в том числе сведения о состоянии груза и судьбе моряков, в сообщении не приводятся.

На момент публикации Cubadebate официальных сообщений кубинских властей об аварии не было. Причины крушения и дальнейшая судьба экипажа остаются неизвестными.

Ранее два беспилотника атаковали российский сухогруз, следовавший в Калининград. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, нападение произошло в международных водах Финского залива примерно в трёх морских милях от российской границы. После инцидента Финляндия направила к повреждённому кораблю пограничников, чтобы обеспечить безопасность мореплавания и оказать необходимую помощь.