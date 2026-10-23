При мощном землетрясении в Тибете погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли и ещё 32 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Подземные толчки разрушили сотни жилых домов. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Землетрясение магнитудой 7,0 в Тибете унесло жизни 16 человек. Видео © X / Kamalraj Singh

По информации агентства, 11 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Землетрясение произошло 22 октября в 22:33 по пекинскому времени в уезде Бацин городского округа Нагчу.

Китайский сейсмологический центр установил магнитуду подземных толчков на уровне 7,0. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В результате стихии разрушились более 300 жилых домов, в пострадавших населённых пунктах также зафиксировали повреждения зданий.

На место происшествия направили спасателей и сотрудников экстренных служб. Специалисты обследуют повреждённые строения, оценивают масштаб разрушений и оказывают помощь местным жителям. Китайские власти ввели второй уровень экстренного реагирования на землетрясение.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Окончательные данные о количестве погибших, пострадавших и разрушенных зданий пока не установили.