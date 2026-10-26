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Опубликовано 26 октября, 00:20

При нападении террористов в Нигерии погибли не менее 40 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Не менее 40 мирных жителей погибли при нападении вооружённых боевиков на деревню Биннари в нигерийском штате Тараба. Нападавшие подожгли жилые дома и магазины, уничтожили сельскохозяйственные посевы. Об этом сообщает газета Premium Times со ссылкой на представителей правозащитных организаций.

По данным издания, вооружённая группа проникла в район Карим-Ламидо со стороны соседнего штата Плато. После этого боевики атаковали населённый пункт и начали уничтожать имущество местных жителей.

Очевидцы допускают, что число погибших может превысить 40 человек. Многие жители после нападения пропали без вести, спасатели продолжают поиски.

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Ранее власти Мали обвинили Украину в оказании помощи действующим на территории республики террористическим группировкам. С соответствующим заявлением выступил вице-президент комиссии по обороне Переходного совета Фусейну Уаттара. По его утверждению, боевики получали оружие, деньги и другую поддержку из-за рубежа, в том числе при участии украинских наёмников и военной разведки. Малийский политик также заявил о причастности к поддержке вооружённых формирований государств, которые назвал колониальными державами.

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Антон Голыбин
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