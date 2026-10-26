При нападении террористов в Нигерии погибли не менее 40 человек

Не менее 40 мирных жителей погибли при нападении вооружённых боевиков на деревню Биннари в нигерийском штате Тараба. Нападавшие подожгли жилые дома и магазины, уничтожили сельскохозяйственные посевы. Об этом сообщает газета Premium Times со ссылкой на представителей правозащитных организаций.

По данным издания, вооружённая группа проникла в район Карим-Ламидо со стороны соседнего штата Плато. После этого боевики атаковали населённый пункт и начали уничтожать имущество местных жителей.

Очевидцы допускают, что число погибших может превысить 40 человек. Многие жители после нападения пропали без вести, спасатели продолжают поиски.