Запад сознательно не замечал террористов, воевавших на Кавказе, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, западные страны поддерживали сепаратизм, рассчитывая добиться изоляции и последующего развала России. Для этого, как подчеркнул президент, использовались и инструменты терроризма.

«Террористы же там воевали, все знали, представители «Исламского государства»*, ИГИЛ* там воевали. Все клеймили позором то, что они делали в других регионах мира, а в России можно было», — сказал Путин.

Президент отметил, что на Западе делали вид, будто ничего об этом не знают. Он также вспомнил свои дискуссии с представителями международных финансовых организаций и политических кругов, подчеркнув, что работа против России носила целенаправленный характер.

«Это безнаказанность и вседозволенность. Вот к чему это привело со стороны Запада», — заключил российский лидер.

Также на заседании Путин назвал операцию НАТО против Югославии отправной точкой западной вседозволенности. Он напомнил, что альянс начал военные действия без санкции Совета Безопасности ООН. Президент отдельно указал на бомбардировки Белграда — столицы независимого государства в центре Европы.

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