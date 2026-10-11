При новой атаке на аэропорт Эр-Рияда пострадали несколько человек

В результате новой атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде пострадали несколько человек. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в официальном заявлении.

«Главное управление гражданской авиации объявило о том, что сегодня, 11 октября, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся новому нападению», — говорится в сообщении ведомства.

Авиационные власти подтвердили наличие раненых, однако их точное число и состояние пока не раскрываются. Сейчас совместно с компетентными службами проводится оценка ущерба и проверка безопасности объектов воздушной гавани.

Ранее Life.ru сообщал, что в международном аэропорту Эр-Рияда загорелся четвёртый пассажирский терминал после попадания снаряда неизвестного происхождения. Об инциденте рассказал представитель арабской коалиции Турки аль-Малики. На тот момент информации о пострадавших не поступало, а происхождение снаряда оставалось неизвестным.