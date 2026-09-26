При падении обломков БПЛА в Северском районе Кубани погибли 3 человека

Число погибших в Северском районе после падения обломков беспилотников увеличилось до трёх человек. Согласно уточнённым данным, ещё двое получили ранения, около 26 тысяч жителей остались без электричества, передаёт Оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты БПЛА также вызвали возгорания на территориях предприятий. К настоящему моменту все возникшие пожары ликвидированы.

Энергоснабжение пока полностью восстановить не удалось. Специалисты проводят ремонтные работы, чтобы вернуть свет в дома оставшихся без электричества жителей.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях атаки БПЛА на промышленный объект в Новом Уренгое. После падения обломков беспилотника на территории предприятия начался пожар. Персонал успели эвакуировать, обошлось без погибших и пострадавших.