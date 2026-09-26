В Краснодаре 26 сентября силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников

В Краснодаре в ночь на 26 сентября силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своём канале в MAX.

Сигнал «Внимание всем» прозвучал в городе в 02:11. Наумов призвал жителей и гостей Краснодара сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Глава города также напомнил правила поведения при атаке БПЛА и попросил следить за сообщениями официальных источников.

Ранее Life.ru писал, что в Северском районе Краснодарского края погибли люди в результате атаки беспилотников. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.