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Опубликовано 26 сентября, 01:20

В Краснодаре 26 сентября силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Краснодаре в ночь на 26 сентября силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своём канале в MAX.

Сигнал «Внимание всем» прозвучал в городе в 02:11. Наумов призвал жителей и гостей Краснодара сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Глава города также напомнил правила поведения при атаке БПЛА и попросил следить за сообщениями официальных источников.

Под Краснодаром на территории 2 предприятий произошли возгорания из-за атаки ВСУ
Под Краснодаром на территории 2 предприятий произошли возгорания из-за атаки ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в Северском районе Краснодарского края погибли люди в результате атаки беспилотников. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.

Больше новостей об авариях, разрушениях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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