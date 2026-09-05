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Опубликовано 5 сентября, 19:02

При пожаре на свадьбе в ДР Конго погибли не менее 22 человек

При пожаре на свадьбе в ДР Конго погибли более 20 человек. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Okapi Medias

При пожаре на свадьбе в ДР Конго погибли более 20 человек. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Okapi Medias

Не менее 22 человек погибли в результате пожара в зале торжеств во время свадьбы в столице Демократической Республики Конго Киншасе, сообщил бургомистр коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула порталу Actualite.

При пожаре на свадьбе в ДР Конго погибли более 20 человек. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Okapi Medias

По его словам, многочисленные пострадавшие госпитализированы. Причина возгорания пока неизвестна. Бургомистр подчеркнул, что большое число жертв, по предварительным данным, объясняется тем, что эвакуация гостей после начала пожара была затруднена из-за единственного выхода. Эта дверь оказалась относительно узкой, а паника и обилие дыма усугубили ситуацию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике, вспыхнувший 19 августа и достигший площади 50 гектаров с присвоением статуса природной ЧС, был полностью ликвидирован через 17 дней. В тушении участвовали 7249 человек и 1400 единиц техники, авиация совершила более 325 сбросов воды.

Больше новостей о происшествиях в мире — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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