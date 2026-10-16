При пожаре погибли родители бывшего главы московской церкви саентологии

В московской квартире при пожаре погибли родители бывшего руководителя столичной церкви саентологии. Тела пожилых супругов обнаружили после ликвидации возгорания. О родстве погибших с экс-главой организации сообщил Mash.

Гибель двух человек подтвердила прокуратура Москвы. Трагедия произошла в жилом доме на проспекте Олимпийская деревня. По данным журналистов, погибшим было 87 и 90 лет. На 13-м этаже вспыхнули мебель и личные вещи, причём огонь охватил лишь три квадратных метра.

Причины произошедшего пока выясняются. Столичная прокуратура контролирует проверку, а точные обстоятельства предстоит установить пожарно-техническим экспертам.

В 2021 году российские власти признали нежелательными две американские структуры, связанные с саентологией. В декабре 2024-го суд запретил деятельность отдельной саентологической группы в Санкт-Петербурге, признав её экстремистской.

Ранее Life.ru сообщал об обысках у последователей саентологии более чем в десяти регионах России. Следственные действия 15 октября проводились в рамках дела о деятельности нежелательной организации. Данных о связи этих мероприятий с пожаром не поступало.