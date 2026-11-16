Пожар в жилом доме на улице Габричевского в Москве унёс жизнь одного человека. Спасатели вывели с верхних этажей как минимум троих жильцов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Квартира на 13-м этаже загорелась около 03:30 утра 16 ноября. Часть жителей самостоятельно покинула здание. Очевидцы рассказали о густом дыме в подъезде. По их словам, многие надышались дымом.

Экстренные службы продолжают работать на месте. Пожарные локализовали возгорание, специалисты выясняют его причину.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в омском автоцентре «Енисей». Огонь охватил кровлю площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Спасатели вывезли автомобили, ограничили распространение пламени, а затем полностью потушили пожар.