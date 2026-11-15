В Санкт-Петербурге промышленный альпинист погиб, сорвавшись с высоты 25-этажного жилого дома. Трагедия произошла утром 15 ноября на улице Брянцева в Калининском районе города. Об этом пишет Mash на Мойке.

В Петербурге альпинист разбился, сорвавшись с 25-го этажа. Фото © Telegram / Mash на Мойке

По предварительным данным, мужчина приехал к дому № 7, корпус 1, чтобы устранить протечку крыши. Во время высотных работ он по неизвестной причине сорвался и упал вниз. Полученные травмы оказались смертельными.

По словам местных жителей, альпинист уже приезжал на этот адрес раньше. Погибшему было около 30 лет. Обстоятельства происшествия пока устанавливаются. На место трагедии прибыли оперативные службы. Специалистам предстоит выяснить, что привело к падению и соблюдались ли требования безопасности при проведении работ на высоте.