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Опубликовано 7 сентября, 13:21

В Москве промышленный альпинист упал в лифтовую шахту с 7-го этажа

Обложка © ТАСС / Роман Храмовник

Обложка © ТАСС / Роман Храмовник

Промышленный альпинист сорвался в лифтовую шахту во время работ на уровне седьмого этажа в центре Москвы. Мужчину извлекли живым, сообщает «Рен ТВ».

ЧП произошло в жилом доме в Малом Кисловском переулке. Специалист очищал внутреннюю часть шахты от копоти, оставшейся после недавнего пожара. В какой-то момент рабочий упал вниз. Обстоятельства срыва и информация о том, было ли на нём страховочное оборудование, не приводятся.

Спасатели достали пострадавшего из шахты живым. О характере травм и его нынешнем состоянии пока ничего не известно.

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Татьяна Миссуми
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