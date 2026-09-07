В Москве промышленный альпинист упал в лифтовую шахту с 7-го этажа

Промышленный альпинист сорвался в лифтовую шахту во время работ на уровне седьмого этажа в центре Москвы. Мужчину извлекли живым, сообщает «Рен ТВ».

ЧП произошло в жилом доме в Малом Кисловском переулке. Специалист очищал внутреннюю часть шахты от копоти, оставшейся после недавнего пожара. В какой-то момент рабочий упал вниз. Обстоятельства срыва и информация о том, было ли на нём страховочное оборудование, не приводятся.

Спасатели достали пострадавшего из шахты живым. О характере травм и его нынешнем состоянии пока ничего не известно.

Ранее в городе Светлом Калининградской области женщина оказалась заперта в неисправном лифте. Пока она ждала специалистов, в кабине стало не хватать воздуха — она чуть не задохнулась.