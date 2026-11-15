Пожарные ликвидировали открытое горение в автоцентре «Енисей» в Омске, где огонь охватил 2,4 тысячи квадратных метров. Справиться с пламенем удалось вечером 15 ноября, спустя почти шесть часов после поступления сообщения о возгорании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 23:04 по местному времени (20:04 мск). Ранее спасателям удалось остановить распространение огня, локализовав пожар в 20:31.

Возгорание произошло на улице Семиреченской в Кировском округе Омска. Когда первые пожарные расчёты прибыли на место, кровля здания уже горела по всей площади. Над автоцентром поднялся густой дым, который был заметен издалека.

Сотрудники экстренных служб организовали эвакуацию автомобилей из горящего помещения. По предварительным данным МЧС, из опасной зоны удалось вывезти 23 машины. На месте работали около 60 пожарных и 18 единиц техники.

В здании также располагалась база снабжения с запчастями и расходными материалами для сельскохозяйственной техники. Причины возгорания и окончательный размер ущерба ещё предстоит установить.

Информация о пострадавших уточняется. Первоначально МЧС сообщало об отсутствии пострадавших, однако местное издание «СуперОмск» позднее написало о четырёх людях, которым потребовался осмотр медиков. По данным журналистов, от госпитализации они отказались.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в автоцентре «Енисей» в Омске. Тогда огонь охватил кровлю здания площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали автомобили и смогли локализовать возгорание, однако работы по тушению продолжались.