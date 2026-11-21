Пиротехники МЧС вывезли на полигон и уничтожили авиабомбу ФАБ-250, найденную при строительстве жилого дома в Калининграде. Об этом сообщило региональное управление ведомства и показало соответствующие кадры.

Бомба ВОВ в Калининграде. Видео © Max / МЧС Калининградской области

Специалисты поисково-спасательного отряда определили, что находка — боеприпас времён Великой Отечественной войны. Бомбу погрузили на грузовик с помощью подъёмной техники и доставили на специальный полигон.

По данным МЧС, с начала 2026 года в Калининградской области обнаружили и обезвредили 19 763 взрывоопасных предмета времён Второй мировой войны, в том числе 96 авиабомб.