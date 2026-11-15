В садовом товариществе «Ворсино» в Новой Москве обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Опасную находку сделали неподалёку от жилого дома, после чего территорию оцепили. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель столичных экстренных служб.

«В СНТ «Ворсино» вблизи дома номер 20 обнаружен снаряд времен ВОВ», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли сапёры и сотрудники оперативных служб. Специалисты обследуют обнаруженный предмет и обеспечивают безопасность прилегающей территории.

Участок, на котором нашли боеприпас, временно оцеплен. Доступ посторонних к опасному предмету ограничен. Тип снаряда, его состояние и обстоятельства обнаружения пока не уточняются.