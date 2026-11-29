Строители пятизвёздочного отеля на Волжской набережной в Ярославле вышли за границы территории, на которой ранее проводились археологические исследования. О повреждении памятника федерального значения на месте основания города заявила местная градозащитница Ольга Мазанова во «ВКонтакте».

В ответ на обращение активистки региональная служба охраны объектов культурного наследия подтвердила проведение земляных работ за пределами согласованного участка. В действиях компании «ИНТЕР-отель» усмотрели признаки административного правонарушения. К проверке подключилась прокуратура Кировского района Ярославля.

По словам Мазановой, строительные работы затронули археологический памятник «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI века». В случае привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ застройщику может грозить штраф до пяти миллионов рублей.

Возведение гостиницы в историческом центре Ярославля обсуждается с 2011 года. Разрешение на строительство компания получила только в декабре 2025 года. Завершить работы планируется к концу 2028 года.

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