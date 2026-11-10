В Великом Новгороде археологи обнаружили остатки южной стены Воеводского двора конца XVII века. Чтобы сохранить находку, трассу инженерных сетей в кремле изменили. Об этом сообщил начальник областной инспекции государственной охраны культурного наследия Алексей Курочкин.

Место раскопок. Фото © VK / Инспекция гос. охраны культурного наследия

Вид стены Воеводского двора на древнем изображении. Обложка © VK / Инспекция гос. охраны культурного наследия

Экспедиция Института археологии РАН работала там, где планируют проложить коммуникации для реставрации Покровской церкви и Покровской башни. В траншее глубиной около метра исследователи расчистили фундамент из валунов и обнаружили фрагменты кирпичной кладки, часть пола и сводчатую кирпичную конструкцию. Теперь траншею проложат севернее стены.

Воеводский двор служил резиденцией тех, кто управлял Новгородом в XVII и начале XVIII века. Его постройки разобрали во второй половине XVIII столетия при перепланировке кремля. Как напомнил Курочкин, в 1950-х годах археологи обнаружили остатки восьмигранной башни и Больших палат, а в 1990-м при прокладке инженерных сетей уже находили остатки южной стены.

У северного фасада Покровской церкви археологи также нашли погребения храмового некрополя. Среди находок в культурном слое XVII–XVIII веков — фрагменты двух свинцовых печатей, серебряные и медные монеты, изразцы и бронзовый жетон с изображением Кирилла и Мефодия.

Ранее Life.ru рассказывал о другой находке в Великом Новгороде. Археологи обнаружили три обугленные просфоры XIV века, на одной из которых сохранился оттиск восьмиконечного креста.