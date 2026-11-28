При ударе по дому в Макеевке погибли четыре человека, включая детей
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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по частному сектору Макеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Атака пришлась на Красногвардейский район города. В результате удара полностью разрушен частный жилой дом, под обломками которого оказались люди. По предварительной информации оперативных служб, все четверо погибших могли быть членами одной семьи.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 16-летнего подростка при атаке беспилотника на Донецк. По данным региональных властей, 2 ноября в результате ударов по территории ДНР погибли два мирных жителя, ещё восемь человек получили ранения.
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