Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по частному сектору Макеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Атака пришлась на Красногвардейский район города. В результате удара полностью разрушен частный жилой дом, под обломками которого оказались люди. По предварительной информации оперативных служб, все четверо погибших могли быть членами одной семьи.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 16-летнего подростка при атаке беспилотника на Донецк. По данным региональных властей, 2 ноября в результате ударов по территории ДНР погибли два мирных жителя, ещё восемь человек получили ранения.