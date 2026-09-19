При ударе по сухогрузу у южного порта России погиб капитан из Египта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio
Капитан из Египта погиб в России при ударе по сухогрузу M/V Noran, который находился у одного из портов на юго-западе РФ. Инцидент произошёл 13 сентября. Об этом сообщил МИД Египта.
«Министерство иностранных дел Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки. Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», — указано в пресс-релизе ведомства.
Восемь египетских моряков, которые находились на борту судна, уже вернулись на родину. Дипломаты продолжают следить за ситуацией и поддерживают связь с семьёй погибшего капитана.
МИД Египта не уточнил точное место удара и не сообщил, кто его нанёс. Ведомство также не раскрыло другие подробности происшествия.
По данным сервиса MarineTraffic, сухогруз M/V Noran ходил под флагом Сент-Китс и Невис. Судно направлялось из Албании в Батуми. Информации о его грузе нет.
Ранее Анкара вызвала украинского посла после атак на два судна, которыми управляли турецкие компании. МИД Турции потребовал обеспечить безопасность людей, имущества и судоходства в Чёрном море. Также Турция обратилась в Международный уголовный суд после атаки на судно Reyhan Sarı. Тогда погиб один из моряков.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.