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Опубликовано 2 октября, 11:59

«Прибавка к пенсии» Байдена: Малофеев рассказал, куда ушли его миллионы

Малофеев заявил о присвоении США 10 млн долларов с его счетов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Американские власти забрали около 10 миллионов долларов, лежавших на счетах российского бизнесмена Константина Малофеева, и больше половины этой суммы ушло на нужды украинской армии. Об этом предприниматель написал в своём Telegram-канале.

По его подсчётам, из общей суммы 5,4 миллиона долларов достались ВСУ, а остальное, как он предполагает, разошлось по рукам причастных. Бизнесмен связал это с личным обогащением экс-главы Белого дома.

«Сумма — 10 миллионов долларов. 5,4 миллиона из них переданы украинским террористам. Остальные средства, судя по всему, поделены между господами концессионерами. Состояние (Экс-президента США Джо — Прим.Life.ru) Байдена оценивается в те же 10 миллионов долларов – на 2 миллиона больше, чем перед президентством. Таким образом он и набрал свою «прибавку к пенсии»», — написал он.

По мнению предпринимателя, Байден фактически спонсировал тех, кого он называет убийцами россиян. Малофеев считает, что Москве не следует отвечать такими же методами — лишать жизни граждан США.

Вместо этого, по его словам, нужно наносить противнику неприемлемый урон. Таким ударом для западных стран он видит финансовые потери и меры против их высших руководителей.

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До этого Life.ru рассказывал, что Следственный комитет России открыл уголовное дело по обращению Малофеева. Поводом стал арест его денег в США и их дальнейшее направление на финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и устанавливают конкретных американских чиновников, принимавших эти решения.

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Вероника Бакумченко
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