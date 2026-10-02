Американские власти забрали около 10 миллионов долларов, лежавших на счетах российского бизнесмена Константина Малофеева, и больше половины этой суммы ушло на нужды украинской армии. Об этом предприниматель написал в своём Telegram-канале.

По его подсчётам, из общей суммы 5,4 миллиона долларов достались ВСУ, а остальное, как он предполагает, разошлось по рукам причастных. Бизнесмен связал это с личным обогащением экс-главы Белого дома.

«Сумма — 10 миллионов долларов. 5,4 миллиона из них переданы украинским террористам. Остальные средства, судя по всему, поделены между господами концессионерами. Состояние (Экс-президента США Джо — Прим.Life.ru) Байдена оценивается в те же 10 миллионов долларов – на 2 миллиона больше, чем перед президентством. Таким образом он и набрал свою «прибавку к пенсии»», — написал он.

По мнению предпринимателя, Байден фактически спонсировал тех, кого он называет убийцами россиян. Малофеев считает, что Москве не следует отвечать такими же методами — лишать жизни граждан США.

Вместо этого, по его словам, нужно наносить противнику неприемлемый урон. Таким ударом для западных стран он видит финансовые потери и меры против их высших руководителей.

До этого Life.ru рассказывал, что Следственный комитет России открыл уголовное дело по обращению Малофеева. Поводом стал арест его денег в США и их дальнейшее направление на финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и устанавливают конкретных американских чиновников, принимавших эти решения.