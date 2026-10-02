Расплата за грабёж: СК возбудил дело против чиновников США, отдавших деньги Малофеева украинской армии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по заявлению бизнесмена Константина Малофеева об аресте его денежных средств в США и их последующем использовании для финансирования ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. Поводом стало обращение Малофеева в российское ведомство.

Как заявила Петренко, средства бизнесмена находились на счетах в американских кредитных учреждениях. После решения властей США деньги были арестованы, а затем, по версии заявителя, использованы для финансирования ВСУ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по заявлению Константина Малофеева возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств на счетах в США и их использовании для финансирования ВСУ», — сообщила представитель СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, российское ведомство намерено установить конкретных должностных лиц американских органов власти, которые, как утверждается, могли быть причастны к принятию решений по средствам Малофеева.

В СК заявили, что речь идёт о действиях, которые российская сторона считает нарушающими права граждан РФ и принципы частной собственности. Расследование продолжается.

Вопрос о судьбе зарубежных активов в России обострился на фоне обсуждения возможного изъятия российских средств за рубежом. Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о готовности России зеркально ответить на возможную национализацию российских компаний и их активов за границей.