«Причина в их собственных ошибках»: Путин нашёл корни европейского бунта

Массовые беспорядки в Европе стали следствием экономических просчётов местных властей и поспешного перехода к зелёной энергетике. На эти причины указал Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Причина в чём? В их собственных ошибках, причём по разным направлениям. В экономике и финансах – избыточный государственный долг – свыше 100%. А, скажем, в такой стране, как Италия, почти 140%–139% госдолг. Кстати говоря, для сравнения у России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг 17,5%. А у них 100 и больше – 140 почти что в Италии», — отметил президент.

Не менее серьёзной проблемой глава государства назвал дефициты бюджетов. Во Франции они находятся на уровне 5,1%, а в Бельгии — 5,2%, что создаёт дополнительные трудности для экономики.

Другим тревожным сигналом стало сокращение промышленного производства. По словам российского лидера, с 2021 года ведущие европейские страны потеряли от 1,5% до 5,2% по этому показателю. Особенно заметным оказалось падение в Германии, которую традиционно считали главным экономическим двигателем Евросоюза. Подобная ситуация, отметил президент, запускает целую цепочку негативных последствий для остальных государств еврозоны.

При этом Путин напомнил, что за аналогичный период российская промышленность прибавила 10%, а обрабатывающий сектор вырос на 21%. Ещё одной ошибкой Европы он считает чрезмерную спешку с внедрением экологических инициатив.

«Затем явные ошибки с точки зрения внедрения зелёной повестки. Конечно, нужно переходить на возобновляемые источники, но надо делать это постепенно и по мере готовности других источников к их рациональному и экономически целесообразному применению», — подытожил Путин.

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