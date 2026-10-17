Причиной смерти художницы Кати Белявской стал инсульт

Московская художница и дизайнер Екатерина Белявская, известная как Катя Белявская, скончалась в результате кровоизлияния в мозг. Причиной смерти 45-летней художницы стал геморрагический инсульт. Об этом ТАСС сообщили в её семье.

«Причина смерти — кровоизлияние в мозг», — рассказала собеседница агентства.

Родственники также назвали дату и место прощания. Церемония состоится во вторник, 20 октября, в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Там же Белявскую похоронят на семейном участке рядом с отцом Юрием Белявским, который ранее возглавлял газету «Культура».

Екатерина Белявская входила в сотню лучших современных художников России по версии проекта Arteex. Её работы отличались яркими цветами, сказочными сюжетами и необычным сочетанием исторических и литературных образов. Среди известных серий — «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо», «Сон в летнюю ночь», «Барышня-крестьянка» и «Таинственный лес».

Художница также иллюстрировала книги для детей и взрослых, включая «Красную Шапочку», «Сказки матушки Гусыни» и «Алису в Стране чудес». В 2017 году её рисунками украсили новогоднюю Москву и оформили поезд столичного метро.