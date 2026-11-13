В посёлке Гумбейский Челябинской области женщина пострадала от нападения соседского хряка. Животное набросилось на неё, когда она шла по Садовой улице, и укусило за колено. Об этом сообщает «Рен-ТВ»

Ранее в Ставропольском крае свиноматка весом около 256 кг возглавила стадо из 25 свиней, которое держит в страхе жителей посёлка Зернового. Животные разоряют хозяйства, отбирают корм и, по словам сельчан, нападают на людей и собак. Первоначально в стаде было всего 13 особей, но за последние две-три недели их число увеличилось до 25, как утверждают местные жители. Первой жертвой набегов стал местный житель: свиньи добрались до его запасов корма для скота и не подпускали хозяев к их имуществу.