Свиноматка весом около 256 килограммов возглавила целую «преступную группировку» в Ставропольском крае. Стадо из 25 свиней держит в страхе жителей посёлка Зернового Красногвардейского округа: животные разоряют хозяйства, отбирают корм и, по словам сельчан, бросаются на людей и собак. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На Ставрополье стадо из 25 свиней нападает на людей и собак. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dashulik_obo_vsem

Изначально в свиной «банде» насчитывалось всего 13 особей, однако за последние две-три недели поголовье, как утверждается, выросло до 25. Одной из первых жертв набегов стал местный житель, у которого животные добрались до запасов корма для скота. При этом свиньи не просто съели чужое добро, но и отказывались подпускать хозяев к их собственному имуществу.

На этом аппетиты четвероногих налётчиков не закончились. Другой сельчанин обнаружил пропажу сразу 20 уток и настолько разозлился, что пригрозил расправиться со стадом с помощью оружия.

Местные жители жалуются, что животные становятся всё агрессивнее и практически бесконтрольно разгуливают по посёлку. Люди боятся выходить из домов, а родители опасаются отпускать детей на улицу. В лесополосе также находят мёртвых животных. Сельчане подозревают, что к их гибели могут быть причастны свиньи, и переживают из-за возможных инфекций, однако подтверждений этим опасениям пока нет.

Жалобы поступают уже около года, а проблема затронула жителей примерно 20 дворов. Ещё 30 августа представители администрации обследовали местное подсобное хозяйство, но связаться с хозяином тогда не смогли. Позднее полиция выявила нарушения требований к содержанию и выгулу домашних животных и возбудила в отношении владельца административное дело.

Несмотря на обращения в различные ведомства, свиньи продолжают свободно перемещаться по населённому пункту. Общественники уже призвали главу Красногвардейского округа Эдуарда Колтунова вмешаться в ситуацию.