Владимир Зеленский опасается президентских выборов, поскольку после ухода с поста может оказаться фигурантом уголовных дел о коррупции. Такое мнение высказал украинский политический эксперт Владимир Горковенко в эфире телеканала «Киев24».

По оценке аналитика, главную угрозу для Зеленского представляет не столько возможное поражение на выборах, сколько перспектива потерять президентскую неприкосновенность. В таком случае правоохранительные органы смогут проверить его предполагаемую причастность к коррупционным схемам.

«Зеленский очень боится завершения собственной каденции. И он очень боится проведения выборов, когда бы они ни состоялись. Потому что на этих выборах он, с большой долей вероятности, проиграет, и ему придётся отвечать перед правоохранительными органами за то, был ли он вообще причастен к этим схемам», — заявил Горковенко.

Эксперт связал свои опасения с расследованиями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые затронули представителей ближайшего окружения Зеленского. В частности, он напомнил об уголовных производствах в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Горковенко допускает, что после смены власти следователи могут заинтересоваться непосредственно действиями Зеленского.

Пятилетний срок, на который политик был избран в 2019 году, истёк в мае 2024-го. Однако согласно Конституции Украины, президент продолжает исполнять обязанности до вступления в должность избранного преемника. Проведение выборов в стране отменено со ссылкой киевского режима на военное положение.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос BBC о загадочном «Вове», упоминаемом в материалах коррупционного расследования. Журналисты поинтересовались, знает ли он, кто скрывается под этим именем на так называемых плёнках Миндича. В ответ Зеленский предложил обратиться за разъяснениями к антикоррупционным органам.