«Придётся переучиваться»: Нюша объяснила, почему отказалась от прежнего имени в паспорте

Певица Нюша официально вернула себе имя Анна и отказалась от псевдонима в паспорте ради ощущения внутренней свободы. Об этом артистка рассказала в интервью «Звездачу».

Исполнительница рассказала, что решение пришло к ней интуитивно. За годы карьеры она настолько привыкла к образу Нюши, что стала воспринимать его как отдельную часть собственной личности, неразрывно связанную со сценой и музыкой.

«Можете меня поздравить. Так, чтобы обращаться, теперь придётся переучиваться», — поделилась артистка.

По словам певицы, Анна для неё — это человек, который существует и за пределами шоу-бизнеса, может заниматься повседневными делами, размышлять о жизни и не связывать каждую минуту с творчеством. Возвращение прежнего имени стало способом отделить личное пространство от сценического образа.

Впервые Нюша официально сменила паспортные данные в 17 лет, когда участвовала в телевизионном конкурсе. Тогда исполнительница решила закрепить за собой сценическое имя юридически, чтобы избежать возможных претензий правообладателей мультсериала «Смешарики», где есть одноимённый персонаж.