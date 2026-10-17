«Придётся переучиваться»: Нюша объяснила, почему отказалась от прежнего имени в паспорте
Певица Нюша призналась, что вернула себе имя Анна ради внутренней свободы
Анна Шурочкина. Обложка © Telegram / NYUSHA
Певица Нюша официально вернула себе имя Анна и отказалась от псевдонима в паспорте ради ощущения внутренней свободы. Об этом артистка рассказала в интервью «Звездачу».
Исполнительница рассказала, что решение пришло к ней интуитивно. За годы карьеры она настолько привыкла к образу Нюши, что стала воспринимать его как отдельную часть собственной личности, неразрывно связанную со сценой и музыкой.
«Можете меня поздравить. Так, чтобы обращаться, теперь придётся переучиваться», — поделилась артистка.
По словам певицы, Анна для неё — это человек, который существует и за пределами шоу-бизнеса, может заниматься повседневными делами, размышлять о жизни и не связывать каждую минуту с творчеством. Возвращение прежнего имени стало способом отделить личное пространство от сценического образа.
Впервые Нюша официально сменила паспортные данные в 17 лет, когда участвовала в телевизионном конкурсе. Тогда исполнительница решила закрепить за собой сценическое имя юридически, чтобы избежать возможных претензий правообладателей мультсериала «Смешарики», где есть одноимённый персонаж.
Ранее Life.ru рассказывал, что Нюша задумалась о возвращении имени Анна спустя годы после его официальной смены. Тогда артистка призналась, что давно рассматривала возможность вернуться к корням и не была уверена, что останется Нюшей на всю жизнь. При этом отказываться от музыкальной карьеры или сценического псевдонима артистка не собирается — речь идёт именно об имени в паспорте.