Приехал на концерт и пропал: В Петербурге почти две недели ищут Кристиана Грэя

В Санкт-Петербурге уже около двух недель разыскивают 36-летнего Дениса Кузнецова, известного под именем Кристиан Грэй. Мужчина приехал из Москвы на концерт, однако домой так и не вернулся. Подробностями загадочного исчезновения с журналистами поделилась его мать Елена в беседе с 78.ru.

Изначально москвич собирался покинуть Северную столицу 4 октября, но неожиданно отказался от обратной поездки и сдал билет. Женщина допускает, что причиной такого решения могли стать финансовые трудности.

Последний разговор с родными состоялся 9 октября. Тогда семья отправила Денису денежный перевод, после чего связь с ним оборвалась. С тех пор близкие не располагают сведениями о его местонахождении.

«У него сейчас нет средств, он без денег, без всего. Куда он может пойти?» — с тревогой рассказала Елена.

По словам женщины, поездка в Петербург стала для сына первой. В незнакомом городе у него нет ни друзей, ни родственников, к которым он мог бы обратиться за поддержкой. Это обстоятельство особенно беспокоит семью.

К поискам подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры переслали матери фотографию, на которой она узнала пропавшего. Однако установить его местонахождение пока не удалось. В комментариях указано, что мужчину видели в в конце прошлой и начале этой недели в Атриуме на Невском 25.