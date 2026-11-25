В Саратове полицейские задержали 23-летнего жителя Ивановской области по обвинению в покушении на террористический акт. По версии следствия, молодой человек намеревался поджечь служебный автомобиль правоохранителей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как установили следователи, фигурант специально приехал в Саратов по заданию куратора, с которым общался в Telegram. Полицейские пресекли попытку поджога и задержали мужчину.

Следователи предъявили задержанному обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Молодой человек дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

В СК напомнили, что вербовщики нередко привлекают молодых людей к преступной деятельности обещаниями быстрого заработка. В ведомстве призвали незамедлительно сообщать правоохранителям о подобных предложениях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области задержали 17-летнего подростка по обвинению в теракте после поджога полицейского автомобиля. По версии следствия, несовершеннолетний также действовал по указанию куратора из мессенджера.