Приём в российские колледжи вырос с 900 тысяч до 1,4 млн человек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, около пяти лет назад на одно место приходилось в среднем одно заявление. Теперь их три. В ходе приёмной кампании 2026 года в колледжи и техникумы подали 4,2 млн заявлений, из них 1,4 млн — на программы федерального проекта «Профессионалитет».

На 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах предусмотрели около 880 тысяч бюджетных мест. Это на 30 тысяч больше, чем годом ранее.

Ранее Life.ru рассказывал, что минимальные пороги ЕГЭ для поступления в подведомственные Минобрнауки вузы в 2027/2028 учебном году останутся прежними. Конкретные цифры выглядят так: по русскому языку нужно набрать минимум 40 баллов, по профильной математике — 40, по физике — 41, по обществознанию — 45, по истории — 40, по информатике — 46, по иностранному языку — 40, по литературе — 40. Столько же — 40 баллов — потребуется по биологии, географии и химии. Таким образом, самый высокий минимальный порог среди перечисленных предметов — у информатики, а самый доступный — у большинства гуманитарных и естественно-научных дисциплин.