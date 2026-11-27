Приёмная кампания в колледжи и техникумы завершается 1 декабря — но это касается не всех форм обучения. Приём документов на очную форму уже завершён 25 ноября, а вот на очно-заочную и заочную формы заявление ещё можно подать до 1 декабря включительно. Об этом сообщила Life.ru министр образования и науки Республики Марий Эл, эксперт Министерства просвещения Лариса Ревуцкая.

Кому подходит заочное обучение? Прежде всего тем, кто работает или ищет работу и хочет получить профессию без отрыва от производства, тем, кто не прошёл по конкурсу на очную форму, не успел подать документы летом или передумал поступать в вуз Лариса Ревуцкая министр образования и науки Республики Марий Эл, эксперт Министерства просвещения

Заочная форма — это полноценный диплом государственного образца по программе СПО, но с возможностью совмещать учёбу с работой: теория осваивается самостоятельно, а на сессии и учебную практику колледж вызывает по графику, напомнила чиновница. Что нужно сделать — по шагам:

1. Проверьте, где есть места. Зайдите на сайт выбранного колледжа: приказ о дополнительном наборе с перечнем свободных бюджетных мест на очно-заочную и заочную формы организации СПО обязаны размещать на своих сайтах.

2. Уточните детали в приёмной комиссии. Позвоните или напишите: идёт ли приём на нужную вам специальность и форму, сколько мест свободно, обучение бесплатное или по договору.

3. Подайте заявление — лично в приёмной комиссии, через портал «Госуслуги», на сайте колледжа, по электронной почте или заказным письмом.

4. Подготовьте документы: паспорт; документ об образовании — аттестат за 9 или 11 классов (оригинал или копия; при подаче через «Госуслуги» оригинал нужно принести в течение месяца после приказа о зачислении); 4 фотографии 3×4; СНИЛС. Для специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Дошкольное образование» и некоторых других — медицинская справка. Льготникам и целевикам — подтверждающие документы.

Не откладывайте: до 1 декабря осталось несколько рабочих дней, а места в дополнительном наборе распределяются по мере подачи заявлений, подчеркнула собеседница Life.ru.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских колледжах и техникумах абитуриенты чаще всего выбирают профессии сварщика и строителя. По его словам, в рамках проекта «Профессионалитет» популярны также разработка программного обеспечения, сестринское дело, туризм и гостеприимство. Среди других востребованных направлений глава ведомства назвал технологию машиностроения, а также обслуживание и ремонт автомобилей.