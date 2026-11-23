В Крыму супругов, воспитывавших 13 приёмных детей, уличили в присвоении денег со счетов троих несовершеннолетних. По данным следствия, скрывать незаконные операции им помогала бывшая сотрудница органов опеки Красногвардейского района. Мужчину уже оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщили в региональном Следственном комитете.

Как установили следователи, глава семьи нуждался в деньгах для оплаты адвоката по другому уголовному делу. Узнав об этом, заведующая сектором опеки предложила супругам воспользоваться средствами подопечных. Взамен она рассчитывала получить вознаграждение за сокрытие нарушений.

С февраля по май 2024 года сотрудница администрации, по версии следствия, получила от опекунов почти 60 тысяч рублей, принадлежавших троим детям. Часть вознаграждения передавалась не деньгами, а рыбной продукцией, ювелирным изделием, оплатой туристических поездок и списанием долгов.

Для сокрытия незаконных расходов супруги использовали фиктивные чеки. Кроме того, следствие вменяет бывшей чиновнице приобретение и использование заведомо поддельного официального документа.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. После выявления предполагаемой схемы детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Следствие также приняло меры для полного возмещения причинённого несовершеннолетним ущерба.

Мужчина заключил досудебное соглашение со следствием и получил штраф в размере 200 тысяч рублей. Дело его супруги уже передано в суд, а расследование в отношении бывшей сотрудницы опеки продолжается. Ей вменяют получение взятки и преступление, связанное с поддельными документами.

Ранее Life.ru сообщал, что жительницу Тюмени приговорили к полутора годам лишения свободы условно за хищение пособий на несуществующего ребёнка. Женщина использовала поддельное свидетельство о рождении и более трёх лет получала государственные выплаты. Общая сумма незаконно перечисленных средств превысила 736 тысяч рублей.