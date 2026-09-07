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Опубликовано 7 сентября, 09:16

Россиянка получила срок за хищение социальных выплат на несуществующего ребёнка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жительницу Тюмени приговорили к полутора годам лишения свободы условно за мошенничество с социальными выплатами. Для получения денег она использовала свидетельство о рождении несуществующего ребёнка, сообщили в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.

Как установил суд, в 2020 году не имевшая постоянного заработка тюменка получила от сообщника поддельный документ. В нём было указано, что свидетельство выдал Пермский ЗАГС. С марта того же года горожанка начала обращаться за мерами социальной поддержки. Фиктивные сведения позволяли ей оформлять пособия на протяжении более трёх лет.

Последние начисления она получила в июне 2023 года. Общая сумма незаконно перечисленных средств достигла 736 987 рублей. Действия подсудимой квалифицировали по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат в крупном размере. Ей назначили полтора года лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил требования социальных ведомств к осуждённой.

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Полина Никифорова
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