Россиянка получила срок за хищение социальных выплат на несуществующего ребёнка

Жительницу Тюмени приговорили к полутора годам лишения свободы условно за мошенничество с социальными выплатами. Для получения денег она использовала свидетельство о рождении несуществующего ребёнка, сообщили в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.

Как установил суд, в 2020 году не имевшая постоянного заработка тюменка получила от сообщника поддельный документ. В нём было указано, что свидетельство выдал Пермский ЗАГС. С марта того же года горожанка начала обращаться за мерами социальной поддержки. Фиктивные сведения позволяли ей оформлять пособия на протяжении более трёх лет.

Последние начисления она получила в июне 2023 года. Общая сумма незаконно перечисленных средств достигла 736 987 рублей. Действия подсудимой квалифицировали по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат в крупном размере. Ей назначили полтора года лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил требования социальных ведомств к осуждённой.

Ранее в Волгоградской области правоохранители задержали 46-летних сестёр-близняшек, которые пытались присвоить выплаты родственников погибшего на СВО бойца. Одна из женщин занимала должность начальника военно-учётного стола администрации района. Она убедила мужчину, собирающегося заключить контракт с Минобороны, оформить фиктивный брак с сестрой. В случае гибели контрактника мошенницы хотели получить положенные членам семьи денежные компенсации и поделить их между собой.