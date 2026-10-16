«Приезжайте почаще»: Китай культурно ответил на насмешки пресс-секретаря Белого дома над туалетами

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин пригласила нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию чаще посещать КНР после её критических высказываний о местных туалетах. Таким образом Пекин отреагировал на слова представительницы американской администрации, усомнившейся в перспективах развития Китая из-за состояния санитарной инфраструктуры. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на РИА «Новости».

«Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», — ответила Мао Нин на просьбу журналистов прокомментировать заявление американской коллеги.

Поводом для дипломатического обмена стала история, которой Закария поделилась в одном из интервью. По её словам, некоторое время она жила в Китае, а после возвращения в США в 2013 году сомневалась, что страна сможет добиться серьёзного экономического развития. Причиной таких выводов стало отсутствие, как ей показалось, нормальных туалетов.

Кэти Закария недавно заняла должность пресс-секретаря Белого дома, сменив Кэролайн Левитт, которая покинула пост в августе по семейным обстоятельствам. Её первый брифинг состоялся 13 октября и продлился всего 14 минут, тогда как встречи журналистов с предшественницей обычно занимали около 40 минут.